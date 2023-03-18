Лучшая теннисистка мира едет в Казахстан для поединка с Еленой Рыбакиной
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Польская дружина едет в Казахстан только с одной целью - победить хозяев на их же поле, которая в свою очередь надеется на своего лидера - Елену Рыбакину. Сборная Польши на матч с казахстанской дружиной собрала всех своих лучших теннисисток. Помимо Иги Швёнтек, в польской команде есть Магда Линетт, Магдалена Фреч, Вероника Фальковска и Алисия Росольска.
По мнению специалистов, поединок этих двух сборных, будет одной из острых и интересных в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг-2023. Матч пройдет 14-15 апреля на грунтовом покрытии Национального теннисного центра в Астане.
Команда Ярославы Шведовой 15 марта объявила свой состав на игру с Польшей.