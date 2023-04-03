В Туркменистане в кризисе обвинили гадалок и знахарей

Правоохранители Туркменистана обвиняют гадалок и лекарей в "наведении порчи на людей" и "негативном влиянии на экономику страны". По стране проводят рейды, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте "Радио Азатлык", сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительную работу: они требуют от гадалок и целителей пройти специальную государственную проверку и получить разрешение на продолжение деятельности.

"Но государственного органа, который дает разрешение на такую деятельность, в Туркменистане нет", − уточнил корреспондент.

Стоит отметить, что в Туркменистане деятельность знахарей и гадалок законодательством не запрещена. Однако их обвиняют в "наведении порчи на людей" и "негативном влиянии на экономику страны".

В публикации сказано, что все больше туркменистанцев обращаются к представителям оккультных и эзотерических услуг из-за затянувшегося экономического кризиса.

12 марта пресс-служба МВД заявила, что гадалка-мошенница выманила миллионы тенге у алматинских пенсионеров.