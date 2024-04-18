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Гадалок, знахарей и колдунов в Таджикистане планируют отправить на принудительные работы

гадалок планируют отправлять на принудительные работы в Таджикистане, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 23:08 Фото: pixabay
В МВД Таджикистана заявили о том, что в стране ужесточили наказание людям, зарабатывающим на жизнь мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, в настоящее время правоохранители занимаются профилактическими работами по предупреждению нарушений законов "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", "О свободе совести и религиозных объединениях". С этой целью в стране создан единый реестр, куда будут вносить данные лиц, занимающихся колдовством и незаконными религиозными учениями.

В законодательство Таджикистана внесены изменения об усилении уголовной и административной ответственности для мошенников, зарабатывающих на жизнь колдовством, гаданием, раздачей талисманов и амулетов, незаконным религиозным обучением. Теперь их будут отправлять на принудительные работы на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство.

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