Какими видами спорта предпочитают заниматься казахстанцы

В Министерстве культуры и спорта назвали топ-5 спортивных секций с наибольшим числом участников, сообщает Zakon.kz.

Среди предпочитаемых казахстанцами видов спорта – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис.

1 место – футбол

Лидирует в стране по числу вовлеченных людей футбол. В него у нас играют порядка 1 млн 63 тыс. человек. Среди них есть парни и девушки, занимающиеся футболом профессионально. Воспитанием и тренировкой будущих футбольных звезд заняты около 17 тыс. секций.

2 место – волейбол

Ставшим для многих из нас любимым еще со школьной скамьи спортом занимаются в нашей стране 766 тыс. человек. Во всех регионах Казахстана функционируют около 16 тыс. секций для детей и взрослых.

3 место – баскетбол

Командные виды спорта очень популярны в нашей стране. Например, порядка 562 тыс. человек в Казахстане занимаются баскетболом. Свои навыки они совершенствуют в 11 738 секциях.

4 место – легкая атлетика

Вид спорта, история которого началась еще в древние времена, пользуется популярностью по сей день. Легкой атлетикой в Казахстане занимаются около 384 тыс. человек, а общее число секций – 7380.

5 место – настольный теннис

Настольный теннис – один из видов спорта, доступных всем вне зависимости от возраста и физической подготовки. Сегодня в стране работают около 8 тыс. секций настольного тенниса. Занимаются этим видом спорта более 242 тыс. человек.

"Очень популярным у наших спортивных болельщиков боксом в Казахстане занимаются около 126 тыс. человек, а дзюдо – 133 тыс. человек. Вольной борьбой занимаются 116 тыс. спортсменов". Пресс-служба МКС РК

20 марта 2023 года Министерство культуры и спорта РК представило общий список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы.