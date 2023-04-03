По каким товарам с 1 апреля необходимо оформлять сопроводительные накладные

В Комитете государственных доходов напомнили, что с 1 апреля 2023 года вступают в силу обязательства по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), сообщает Zakon.kz.

В частности, накладные нужны:

по нефтепродуктам, алкогольной продукции, холодильникам и морозильникам с применением модуля "Виртуальный склад";

при импорте/экспорте товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения модуля "Виртуальный склад".

Применение СНТ по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных и Правила оформления СНТ регулируются приказом первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 26 декабря 2019 года.

За нарушения в части оформления СНТ предусмотрена административная ответственность статьей 283-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". В частности, предусмотрен штраф в 20-30 МРП (69 000 - 103 500 тенге), в зависимости от субъекта предпринимательства.

В КГД отметили, что СНТ оформляется в информационной системе электронных счетов-фактур тремя способами: на портале esf.gov.kz; посредством учетных систем налогоплательщиков; в мобильном приложении ИС ЭСФ. Доступ ко всем указанным способам осуществляется бесплатно.



Для того чтобы оформить СНТ без применения модуля "Виртуальный склад" необходимо: при оформлении на портале использовать выбор "Товар не с ВС"; при использовании учетных систем в графе "Идентификатор товара" проставляется цифра "1".

Для отключения оприходования товаров на "Виртуальный склад" (по товарам с отсутствием обязательств по оформлению СНТ) необходимо изменить настройки на портале ИС ЭСФ (Настройки – Прием данных на ВС).

Служба технической поддержки работает в режиме 24/7: esfsd@kgd.minfin.gov.kz +7(7172)72-78-72.

