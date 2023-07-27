Сопроводительные накладные на товары: что важно знать
СНТ оформляется на следующие товары:
- по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники), с применением Виртуального склада;
- по ввозу/вывозу товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения Виртуального склада.
Таким образом, при реализации товаров на территории Казахстана обязательное оформление СНТ предусмотрено только по 3 категориям товаров. По остальным товарам осуществляется на добровольной основе.
СНТ оформляется в электронной форме и представляется поставщиком при ввозе на территорию Казахстана получателем.
Какие установлены сроки
СНТ подтверждается либо отклоняется получателем при поставке (перевозке) товара посредством любого вида транспорта – в течение 20 рабочих дней, без использования транспорта – в течение 10 календарных дней.
Что важно знать
СНТ является документом, сопровождающим перемещение и реализацию товара, с помощью которого обеспечивается контроль за оборотом товаров.
Перед подтверждением СНТ получателю товара следует произвести сверку корректности отраженных данных в СНТ, после чего подтвердить соответствие указанных сведений путем подписания ЭЦП.
В случае несоответствия сведений до подтверждения следует отклонить такой СНТ.
При отклонении СНТ получателем поставщик имеет возможность оформить исправленную СНТ в течении 3-х рабочих дней с выпиской исправленного ЭСФ на основе такой исправленной СНТ.
Электронная счет-фактура, выписанная на основе СНТ, предзаполняется автоматически. Сведения в СНТ идентичны сведениям ЭСФ, за исключением стоимостных показателей.
Для корректной работы в ИС ЭСФ в КГД рекомендуют использовать руководство пользователя ИС ЭСФ по ссылке.
В случае возникновения технических вопросов можно обратиться в службу поддержки ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz, а также по номеру телефона 8-7172-72-78-72.