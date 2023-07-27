Сопроводительные накладные на товары: что важно знать

В Комитете государственных доходов напомнили, что c 1 апреля 2023 года оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) обязательно на ряд товаров, сообщает Zakon.kz.

СНТ оформляется на следующие товары:

по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники), с применением Виртуального склада;



по ввозу/вывозу товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения Виртуального склада.

Таким образом, при реализации товаров на территории Казахстана обязательное оформление СНТ предусмотрено только по 3 категориям товаров. По остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

СНТ оформляется в электронной форме и представляется поставщиком при ввозе на территорию Казахстана получателем.

Какие установлены сроки

СНТ подтверждается либо отклоняется получателем при поставке (перевозке) товара посредством любого вида транспорта – в течение 20 рабочих дней, без использования транспорта – в течение 10 календарных дней.

Что важно знать

СНТ является документом, сопровождающим перемещение и реализацию товара, с помощью которого обеспечивается контроль за оборотом товаров.

Перед подтверждением СНТ получателю товара следует произвести сверку корректности отраженных данных в СНТ, после чего подтвердить соответствие указанных сведений путем подписания ЭЦП.

В случае несоответствия сведений до подтверждения следует отклонить такой СНТ.

При отклонении СНТ получателем поставщик имеет возможность оформить исправленную СНТ в течении 3-х рабочих дней с выпиской исправленного ЭСФ на основе такой исправленной СНТ.

Электронная счет-фактура, выписанная на основе СНТ, предзаполняется автоматически. Сведения в СНТ идентичны сведениям ЭСФ, за исключением стоимостных показателей.

Для корректной работы в ИС ЭСФ в КГД рекомендуют использовать руководство пользователя ИС ЭСФ по ссылке.

В случае возникновения технических вопросов можно обратиться в службу поддержки ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz, а также по номеру телефона 8-7172-72-78-72.



