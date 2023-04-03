Экспедитора избили из-за 2 млн тенге

В Западно-Казахстанской области двое молодых людей избили экспедитора и украли у него пакет с 1,8 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП ЗКО, инцидент произошел 1 апреля в поселке Мичурино. Двое молодых людей отобрали у экспедитора одной из торговых фирм пакет с 1,8 млн тенге.

"Потерпевший, 1990 г.р., сообщил, что нападавшие были в масках и нанесли ему несколько ударов по лицу. После того как отобрали деньги, грабители скрылись на автомашине ВАЗ 2115", – говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны. Похищенное изъято.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК РК.

В середине марта трое мужчин избили и отобрали телефон у прохожего в Астане.