В Абайской области племянник украл у дяди 2 млн тенге и проиграл их на ставках

Житель Абайской области украл со смартфона родственника два миллиона тенге и спустил в букмекерской конторе, сообщает Zakon.kz.

Находясь у дяди в гостях в городе Семей, племянник попросил телефон, чтобы позвонить. Затем подобрал PIN-код – "1965" (год рождения дяди) и зашел в мобильное приложение АО "Народный Банк Казахстана", сообщили в пресс-службе МВД РК.

Оттуда перевел на свой счет 2 млн тенге. Украденные деньги спустил в букмекерской конторе.

Суд признал любителя азартных игр виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года c установлением пробационного контроля на тот же срок.

"Осужденный поставлен на учет в службу пробации, женат, есть двухлетний сын, после постановки на учет ему была оказана социальная и правовая помощь. Был трудоустроен по квоте рабочих мест в качестве электрика, в содеянном раскаивается, вину признал полностью". Старший инспектор службы пробации Назым Тохтар

В начале мая акмолинец обманом оформил миллионный кредит на знакомого с инвалидностью.

