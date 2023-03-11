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Трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане

Трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане Фото: pexels
Трое мужчин избили и отобрали телефон у прохожего в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сообщение от 26-летнего мужчины поступило на пульт "102" в вечернее время. Потерпевший заявил о том, что неизвестные избили и отобрали у него телефон по улице Сарайшык.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

"Сотрудниками криминальной полиции установлены троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года, один из которых ранее судим. В настоящее время они находятся под арестом", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что злоумышленники успели сбыть телефон, оставив его в качестве залога. 

По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Тамила Языкова
Астана
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