Трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане
Фото: pexels
Трое мужчин избили и отобрали телефон у прохожего в Астане, сообщает Zakon.kz.
Сообщение от 26-летнего мужчины поступило на пульт "102" в вечернее время. Потерпевший заявил о том, что неизвестные избили и отобрали у него телефон по улице Сарайшык.
Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.
"Сотрудниками криминальной полиции установлены троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года, один из которых ранее судим. В настоящее время они находятся под арестом", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что злоумышленники успели сбыть телефон, оставив его в качестве залога.
По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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