Трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане

Трое мужчин избили и отобрали телефон у прохожего в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сообщение от 26-летнего мужчины поступило на пульт "102" в вечернее время. Потерпевший заявил о том, что неизвестные избили и отобрали у него телефон по улице Сарайшык.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

"Сотрудниками криминальной полиции установлены троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года, один из которых ранее судим. В настоящее время они находятся под арестом", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что злоумышленники успели сбыть телефон, оставив его в качестве залога.

По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Более 50 единиц незарегистрированного оружия изъяли полицейские в Туркестанской области.

