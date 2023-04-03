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В Казахстане в системе электронных счетов-фактур будут использовать биометрическую идентификацию

В Казахстане в системе ЭФС будут использовать биометрическую идентификацию Фото: gov.kz
Приказом министра финансов РК утверждены Правила и срока реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Под биометрической идентификацией подразумеваются биометрические данные, характеризующие физиологические особенности человека и на основе которых возможно установить его личность (цифровая фотография).

Средства биометрической идентификации в ИС ЭСФ используются при регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ при подписании соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя налогоплательщика.

При осуществлении биометрической идентификации ИС ЭСФ проводит проверку на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя налогоплательщика с данными о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе либо физическом лице с регистрационными данными, размещенными в нормативно-справочной информации оператора ИС ЭСФ и данными, размещенными на платформе "цифрового профиля" Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК (did.gov.kz).

При соответствии данных осуществляется присвоение налогоплательщику статуса участника ИС ЭСФ.

Пилотный проект осуществляется в Казахстане с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года в рамках содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2023 года.

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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