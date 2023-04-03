Бензема оформил хет-трик за семь минут в испанском футбольном чемпионате

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил три гола за семь минут в ворота "Вальядолида" в рамках 27-го тура Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

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35-летний нападающий "галактикос" вначале отметился на 29-й и 32-й минутах первого тайма с паса бразильца Винисиуса Жуниора. Затем Карим забил на 36-й минуте с передачи другого бразильца, Родриго Гоэса, и этот гол вышел на загляденье, Бензема отправил кожаный снаряд в ворота соперника ударом через себя.

Сам же матч завершился успехом "сливочных" – 6:0, это самая крупная победа "Реала" в этом сезоне. После этого хет-трика в активе Карима Бенземы 14 голов в испанском чемпионате нынешнего сезона. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. А лидирует в этом рейтинге поляк Роберт Левандовски ("Барселона") – 17 мячей.

Клубы этих двух форвардов также лидируют в турнирной таблице испанского первенства. После 27 сыгранных туров впереди "Барса", у них 71 очко. За ним "Реал" (59), тройку замыкает "Атлетико" (54).