Гонсало оформил первый хет-трик в карьере и принес победу "Реалу"

Поздно вечером 4 января 21-летний испанский форвард мадридского "Реала" Гонсало Гарсия впервые в профессиональной карьере сделал хет-трик, забив три мяча в ворота "Бетиса" в рамках игр Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

Нападающий королевского клуба достиг уникального достижения в домашнем матче 18-го тура испанского первенства.

Гонсало открыл счет на 20-й минуте встречи с "Бетисом", в начале второго тайма он удвоил преимущество хозяев. За восемь минут до финального свистка Гарсия оформил хет-трик.

Помимо него за "сливочных" забивали Рауль Асенсио и Фран Гарсия. В итоге "Реал" устроил разгром 5:1 и по-прежнему находится на второй позиции таблицы Ла Лиги с активом в 45 очков.

А на вершине списка лучших команд Испании все еще красуется "Барселона" (49). Третьим в таблице идет "Вильярреал" (38), при этом имея две игры в запасе.

"Рад начать год с заслуженной и уверенной победы благодаря хорошей командной работе. Важно продолжать убедительно побеждать дома, чтобы обрести уверенность. Сейчас мы на подъеме, а в современном футболе стандарты играют решающую роль. С нетерпением ждем Суперкубка, это короткий турнир с сильными соперниками, и надеемся выйти в финал". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

На данный час "Реал" довел победную серию до четырех матчей. До этого были обыграны "Севилья" (2:0), "Талавера" (3:2) и "Алавес" (2:1).

9 января подопечные Хаби Алонсо встретятся с земляками из "Атлетико" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.