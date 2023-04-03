Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген порадовал поклонников новой фотографией

Димаш Кудайберген порадовал поклонников новой фотографией Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген 3 апреля разместил фото на своей странице в Instagram с известным узбекским клипмейкером и режиссером Баходыром Юлдашевым, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня с друзьями хорошо отдохнули с семьей талантливого режиссера и клипмейкера гордости Узбекистана Юлдашевым Баходыром", – гласит подпись к фото.

Бахыдор Юлдашев известен как режиссер и оператор-постановщик снявший более 300 клипов для узбекских, казахских и российских певцов.

Музыкант и режиссер сейчас находятся в Лос-Анджелесе.

Комментаторы пожелали певцу хорошего отдыха с друзьями:

  • Рада за тебя! Мне нравится видеть тебя в окружении творческих друзей. Наслаждайся своими днями в Лос-Анджелесе!
  • Так рада, что у тебя есть время на отдых! Наслаждайся каждым солнечным и хорошим моментом с друзьями.
  • Ты выглядишь счастливым!
  • Хорошего отдыха в Лос-Анджелесе!

Ранее популярный казахстанский певец поделился фотографией на фоне флага Казахстана, вывешенного в окне его квартиры в Штатах.

Читайте также

Арман Давлетяров: Каждый казах обязан носить чапан

Поклонники МакSим бьют тревогу

Скончался актер из фильма "Страсти Христовы"

Николай Ежелев
Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления