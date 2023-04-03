Димаш Кудайберген порадовал поклонников новой фотографией
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген 3 апреля разместил фото на своей странице в Instagram с известным узбекским клипмейкером и режиссером Баходыром Юлдашевым, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня с друзьями хорошо отдохнули с семьей талантливого режиссера и клипмейкера гордости Узбекистана Юлдашевым Баходыром", – гласит подпись к фото.
Бахыдор Юлдашев известен как режиссер и оператор-постановщик снявший более 300 клипов для узбекских, казахских и российских певцов.
Музыкант и режиссер сейчас
находятся в Лос-Анджелесе.
Комментаторы пожелали певцу хорошего отдыха с друзьями:
- Рада за тебя! Мне нравится видеть тебя в окружении творческих друзей. Наслаждайся своими днями в Лос-Анджелесе!
- Так рада, что у тебя есть время на отдых! Наслаждайся каждым солнечным и хорошим моментом с друзьями.
- Ты выглядишь счастливым!
- Хорошего отдыха в Лос-Анджелесе!
Ранее популярный казахстанский певец поделился фотографией на фоне флага Казахстана, вывешенного в окне его квартиры в Штатах.
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