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Димаш вывесил флаг Казахстана в США

Димаш вывесил флаг Казахстана в США Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash/
Так популярный певец сохраняет частичку Казахстана в далекой Америке , сообщает Zakon.kz.

Популярный казахстанский певец поделился фотографией на фоне флага Казахстана, вывешенного в окне его квартиры в Штатах.

"Хоть в окне Лос-Анджелеса, но Казахстан еще сохраняется в моем доме", – подписал фото исполнитель.


Подписчики тепло встретили фото исполнителя и радостно отмечают, что Казахстан навсегда в сердце Димаша, не смотря на расстояния.

  • "Вы можете забрать мальчика из Казахстана, но вы не можете забрать Казахстан из сердца этого мальчика"
  • "...Родина у него в сердце, значит и в доме, где он живёт сейчас..."
  • "Конечно, Диконтай, ведь твоя родина всегда в твоём сердце, где бы ты ни был..."

В дни Наурыза популярный казахстанский исполнитель, сейчас проживающий в США, посетил Алматы. Певец прилетел, чтобы навестить родителей и близких. Поклонники Димаша радостно встретили новость о визите звезды на родину.

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