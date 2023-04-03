Мурат Нуртлеу назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел

Президент Касым-Жомарт Токаев 3 апреля подписал указ о назначении Мурата Нуртлеу заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился 11 марта в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж начинал с референта, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК.

В разные годы занимал должности советника министра иностранных дел, руководителя Аппарата Сената Парламента РК, директора Департамента Азии и Африки МИД РК и другие.

С 2019 по 2021 года являлся помощником президента РК.

Нуртлеу был руководителем Администрации Президента РК с января 2022 года.