Марат Ахметжанов остался главой МВД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля назначил Марата Ахметжанова министром внутренних дел Республики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Генерал-полковник полиции Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года. В 1991 году окончил Карагандинский Государственный Университет имени Букетова, юрист.

С 1991 по 1993 годы был стажером, затем следователем прокуратуры города Темиртау.

С 1993 по 1996 годы работал старшим следователем по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальником отдела региональных следователей Управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.

С 1996 по 1997 годы был начальником отдела Управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальником Управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

С 1997 по 1998 годы возглавлял Управление расследования Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел.

С 1998 по 2001 годы был заместителем директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.

С 2001 по 2003 годы работал начальником Департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

С 2003 по 2006 годы был прокурором Павлодарской области.

С 2006 по 2009 годы работал прокурором Южно-Казахстанской области.

С 2009 по 2012 годы был председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С 2012 по 2014 годы работал заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2014 по 2016 годы был руководителем Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

С 2016 по 2021 годы работал заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

С 2021 по 2022 годы был Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

С 25 февраля 2022 года является министром внутренних дел Республики Казахстан.

