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Законодательство РК

Главой Минтранспорта РК остался Марат Карабаев

Главой Минтранспорта остался Марат Карабаев Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом от 6 февраля вновь назначил Марата Карабаева министром транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, Марат Карабаев сохранил должность главы Министерства транспорта.

Марат Каримжанович Карабаев родился 4 июля 1987 года. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, университет Уорвик (Великобритания), Таразский государственный университет им. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2011 году стажером, экспертом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. В последующем работал в структурах Министерства индустрии и новых технологий, руководил Управлением транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций, был директором Департамента развития оборонно-промышленного комплекса МИИР РК.

В 2020-2021 занимал должность председателя Комитета индустриального развития МИИР РК. В 2021-2023 был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития. С января 2023 – министр индустрии и инфраструктурного развития, со 2 сентября 2023 – министр транспорта.

Ранее стало известно, что среди других министров, сохранивших должности, оказались Саясат Нурбек и Багдат Мусин.

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