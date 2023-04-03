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Олжас Бектенов стал главой Администрации президента

Олжас Бектенов стал главой Администрации Президента Фото: gov.kz
Экс-председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов стал главой Администрации президента, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича руководителем Администрации президента РК, освободив от должности председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", – говорится в указе.

Олжас Бектенов возглавлял Антикор с 25 февраля 2022 года.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, специальность "Юрист".

Трудовой стаж:

  • главный специалист отдела в Управлении юстиции Алматы (2002-2006);
  • эксперт юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК (2006);
  • работа в Администрации президента РК;
  • заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК;
  • начальник Управления государственных закупок города Астаны (01.2015 – 07.2015);
  • руководитель Управления государственных закупок Астаны, руководитель аппарата акима Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан (07.2015 – 2016);
  • руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астане (2016 – 07.2017);
  • заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017 – 06.2018);
  • заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018 – 06.2019);
  • первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 06.2019).
  • Председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (25.02.2022, переназначен с 28.11.2022).

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