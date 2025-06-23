Дочь президента Узбекистана стала главой его администрации

Старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стала руководителем администрации главы государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



"Указом Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан", – говорится в сообщении.

Отметим, что должность была упразднена в августе 2023 года. Тогда же Мирзиёева стала помощником главы государства. Однако перед назначением ее вновь учредил президент.

Саида Мирзиёева – старшая дочь главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, с 2019 года занимается политикой. В разные годы она работала помощником президента, заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента. Этот сектор входил в структуру системы бывшего заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Мирзиёева окончила Университета мировой экономики и дипломатии, и является магистром Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

Ранее сообщалось, что сына Рамзана Кадырова назначили на высокую должность в Чечне.