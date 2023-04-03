Врач назвал опасные районы в Алматы, где можно "поймать" клеща
По его словам, все пациенты обратились в травмпункты после отдыха в горах.
"Основное место обитания клещей в Алматы – это Бостандыкский и Медеуский районы, Медеу, Бутаковка. То есть это те районы, которые находятся ближе к горам. Тем не менее "поймать" клеща можно и в городе, через животных, собак, кошек. Но такой процент, как правило, маленький", – рассказала внештатный эпидемиолог Управления общественного здравоохранения Алматы Эльвира Ибрагимова.
Поэтому профилактика против клещевого энцефалита особенно актуальна для тех, кто проживает в горных местностях, либо в дачных массивах.
"Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, которая встречается в стойких природных очагах. Проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы. Заразиться клещевым энцефалитом возможно через укус присосавшегося к телу клеща или при употреблении в пищу сырого молока больных коз и коров", – объяснил Канат Тезекбаев.
Вакцинация против клещевого энцефалита в Казахстане проводится с 18 лет. Она состоит из двух прививок с интервалом от одного до семи месяцев и ревакцинации через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации.
Ответы на вопросы:
- Что делать, если вы обнаружили клеща на теле?
– Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлиниках по месту жительства.
- Можно ли самостоятельно удалить клеща?
– Можно удалить клеща самостоятельно с использованием специального пинцета с зажимом. Захватите клеща как можно ближе к месту присасывания, держите пинцет строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси. Клещ должен вскоре сам выйти из кожных покровов.
- Какие средства от клещей лучше работают?
– Москитол – акарицидное средство. Оно не просто отпугивает, а убивает клеща. При этом спрей нужно наносить строго на одежду.
- Куда чаще всего кусает клещ?
– Клещи в основном кусают человека в местах с наиболее мягкими тканями кожи, к которым относятся: место за ушами, шея, волосистая часть головы, внутренние стороны локтей, под мышками, живот, пах, внутренние стороны голеней, под коленями.