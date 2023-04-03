Врач назвал опасные районы в Алматы, где можно "поймать" клеща

В Алматы растет количество обращений на укусы клещей. Только за прошлую неделю в травмпункты обратились 52 человека. Об этом 3 апреля сообщил главный внештатный травматолог-ортопед Управления общественного здравоохранения Алматы Канат Тезекбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, все пациенты обратились в травмпункты после отдыха в горах.

"Основное место обитания клещей в Алматы – это Бостандыкский и Медеуский районы, Медеу, Бутаковка. То есть это те районы, которые находятся ближе к горам. Тем не менее "поймать" клеща можно и в городе, через животных, собак, кошек. Но такой процент, как правило, маленький", – рассказала внештатный эпидемиолог Управления общественного здравоохранения Алматы Эльвира Ибрагимова.

Поэтому профилактика против клещевого энцефалита особенно актуальна для тех, кто проживает в горных местностях, либо в дачных массивах.

"Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, которая встречается в стойких природных очагах. Проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы. Заразиться клещевым энцефалитом возможно через укус присосавшегося к телу клеща или при употреблении в пищу сырого молока больных коз и коров", – объяснил Канат Тезекбаев.

Вакцинация против клещевого энцефалита в Казахстане проводится с 18 лет. Она состоит из двух прививок с интервалом от одного до семи месяцев и ревакцинации через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации.

Ответы на вопросы:

Что делать, если вы обнаружили клеща на теле?



– Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлиниках по месту жительства.

Можно ли самостоятельно удалить клеща?

– Можно удалить клеща самостоятельно с использованием специального пинцета с зажимом. Захватите клеща как можно ближе к месту присасывания, держите пинцет строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси. Клещ должен вскоре сам выйти из кожных покровов.

Какие средства от клещей лучше работают?

– Москитол – акарицидное средство. Оно не просто отпугивает, а убивает клеща. При этом спрей нужно наносить строго на одежду.

Куда чаще всего кусает клещ?

– Клещи в основном кусают человека в местах с наиболее мягкими тканями кожи, к которым относятся: место за ушами, шея, волосистая часть головы, внутренние стороны локтей, под мышками, живот, пах, внутренние стороны голеней, под коленями.