Как спастись от клещей: рекомендации Минздрава

С начала года 7547 казахстанцев обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Минздрав выпустил алгоритм действий при укусе клеща, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в этом году 25 598 человек, или 100% целевой группы, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита.

"Плановой вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания, такие как лесники, егери, геологи и охотники, и является одной из самых эффективных мер по предотвращению заболевания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию.

"С начала года 7547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин. На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина. Заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях", – рассказали в Минздраве.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, ведомство рекомендует:

Пользуйтесь репеллентами. Средства против клещей помогут снизить риск укусов.

Носите защитную одежду. В лесу и на природе выбирайте закрытую одежду и обувь.

⁠Регулярно осматривайте себя и своих близких. После прогулок на природе тщательно проверяйте тело на наличие клещей.

Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. При укусе клеща немедленно обратитесь в медицинскую организацию.

Для обеспечения эффективности иммуноглобулина необходимо обратиться в медорганизацию в первые четыре дня после укуса.

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 пострадавших.