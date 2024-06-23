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Как спастись от клещей: рекомендации Минздрава

Что делать, чтобы спастись от клещей: рекомендации Минздрава , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 18:27 Фото: pixabay
С начала года 7547 казахстанцев обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Минздрав выпустил алгоритм действий при укусе клеща, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в этом году 25 598 человек, или 100% целевой группы, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита.

"Плановой вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания, такие как лесники, егери, геологи и охотники, и является одной из самых эффективных мер по предотвращению заболевания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию.

"С начала года 7547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин. На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина. Заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях", – рассказали в Минздраве.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, ведомство рекомендует:

  • Пользуйтесь репеллентами. Средства против клещей помогут снизить риск укусов.
  • Носите защитную одежду. В лесу и на природе выбирайте закрытую одежду и обувь.
  • ⁠Регулярно осматривайте себя и своих близких. После прогулок на природе тщательно проверяйте тело на наличие клещей.
  • Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. При укусе клеща немедленно обратитесь в медицинскую организацию.
  • Для обеспечения эффективности иммуноглобулина необходимо обратиться в медорганизацию в первые четыре дня после укуса.

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 пострадавших.

Диана Абдуллаева
Минздрав РК Казахстан 2024 год Клещи Здоровье
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