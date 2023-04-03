Кадровые перестановки произошли в МВД РК

В Министерстве внутренних дел 3 апреля произошли кадровые перестановки, сообщает Zakon.kz.

На должность заместителя начальника Департамента информации и связи назначен Арман Бакиржанов. Ранее он занимал должность начальника Управления технической защиты информации Департамента информации и связи МВД.

Фото: polisia.kz

Рустем Тунгышбаев назначен на должность заместителя начальника Департамента тыла МВД. Ранее он занимал должность заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области.

Фото: polisia.kz

Ольга Агафонова стала заместителем начальника Департамента полиции Алматы, ранее работала начальником Управления информатизации связи этого же департамента.

Фото: polisia.kz

Маулен Маканов назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции на транспорте. Ранее он был начальником Управления миграционной службы департамента.