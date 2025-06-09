Кадровые перестановки произошли в двух министерствах Казахстана

В Казахстане в двух министерствах – труда и социальной защиты населения, водных ресурсов и ирригации – произошли кадровые перестановки. Об этом 9 июня 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Так, постановлением правительства Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения.

Фото: primeminister.kz

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области. В 2000-2014 годах работал в банковском секторе, в 2014 году – и. о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК, в 2014-2021 – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК, в 2021-2022 – заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации президента РК, в 2022-2023 – заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК, Аппарата правительства РК, в 2023-2024 – председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2024 года занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Другим постановлением правительства Шегай Виктория Вильгельмовна назначена вице-министром труда и социальной защиты населения.

Фото: primeminister.kz

Виктория Шегай родилась в 1981 году в Шымкенте. Окончила Международный Казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, университет "Мирас", Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева.

Трудовую деятельность начала в 2004 году в качестве ведущего специалиста отдела расчетных операций ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" в Алматы. С 2004 по 2017 год работала на различных должностях от ведущего специалиста до директора Департамента в ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", АО "ЕНПФ". В 2017-2018 годах – внештатный сотрудник АО "Государственный фонд социального страхования", с 2018 по 2022 – руководитель управления, директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022-2023 – старший научный сотрудник, руководитель сектора регуляторной политики РГП на ПХВ "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

С декабря 2023 года по настоящее время занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Также постановлением правительства Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен первым вице-министром водных ресурсов и ирригации.

Фото: primeminister.kz

Нурлан Алдамжаров родился 12 сентября1975 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4-го разряда механической специализированной колонны №5 треста "Ташоблмелиоводстрой". С 2002 по 2008 год работал на различных должностях на коммунальных предприятиях в Ташкенте и Шымкенте. В 2008-2012 – и. о. ведущего специалиста, ведущий специалист, главный специалист отдела охраны и регулирования водных ресурсов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО, в 2012-2014 – главный специалист отдела водоснабжения, руководитель отдела водоснабжения, заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ЮКО. В 2015 году был назначен на должность руководителя Управления ЖКХ и пассажирского транспорта ЮКО. В 2015-2016 – заместитель директора Департамента организационно-контрольной работы, руководитель Службы партийного контроля центрального аппарата партии "Нұр Отан" (ныне Amanat). В 2016 году был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК. С 2016 по 2018 год – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК, в 2018-2020 – руководитель Управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области, в 2020-2023 – председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С октября 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.

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