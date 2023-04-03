Почти 30 тысяч автовладельцев в Алматинской области не оплатили налог на транспорт

В Алматинской области на данный момент задолженность по налогу на транспортные средства составляет 1,9 млрд тенге, которые должны выплатить 28 158 человек. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов области, передает Zakon.kz.

Всего в области начислено в виде налога на транспортные средства за 2022 год по 444 246 автомобилям на общую сумму 7,3 млрд тенге. На транспортные средства по 12 747 физическим лицам, имеющим льготные категории на сумму 277,3 млн тенге, и на транспортные средства по 15 989 индивидуальных крестьянских хозяйств на сумму 351,2 млн тенге была предоставлена льгота.

В целом в 2022 году по Алматинской области в местный бюджет поступило 6,2 млрд тенге налогов с физических лиц на транспортные средства. За первый квартал 2023 года поступление налога на транспортные средства с физических лиц составило 3,6 млрд тенге.



В связи с чем в ДГД обратились с жителям области с просьбой оплатить налоги по транспортным средствам не позднее 3 апреля. Сегодня это можно сделать последний день без начисления пени.



"В случае неуплаты налоговой задолженности, после 3 апреля будет направлено уведомление. После направления уведомления, если вы не уплатите в течение 30 рабочих дней, будет сформирован налоговый приказ, который будет направлен должникам. Судебные исполнители заблокируют банковские счета и наложат ограничения на ваше движимое и недвижимое имущество", - рассказали в ДГД.

Там также отметили, что при наличии налоговой задолженности в 40 МРП (121 440 тенге) выезд из РК будет ограничен.

Кроме того, будет вынесено решение о транспортировке транспортных средств на штрафстоянку.

Как рассказали в ДГД, в 2022 году частным судебным исполнителям были сформированы и переданы 41 217 налоговых приказов на общую сумму 1,3 млрд тенге. С частными судебными исполнителями в принудительном порядке было взыскано 623,2 млн тенге.





"В результате работы по администрированию налога на транспортные средства из 160 568 физических лиц, включая физических лиц, имеющих задолженность за предыдущие годы, взыскано 2,7 млрд тенге налога. В настоящее время работа по принудительному взысканию продолжается совместно с частными судебными исполнителями в соответствии с законом", - отметили в департаменте.

С начала года совместно с Департаментом внутренних дел Алматинской области и Палатой частных судебных исполнителей по Алматинской области проведено 93 рейдовых мероприятий по должникам с налоговой задолженностью более 100 тыс. тенге, и по 77 должникам взыскано в местный бюджет 16,3 млн тенге.