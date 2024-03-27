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Почти 1,6 млрд тенге задолжали жители столицы по налогу на транспорт

Почти 1,6 млрд тенге задолжали жители столицы по налогу на транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 09:55 Фото: unsplash
По данным Департамента государственных доходов по городу Астане, на 1 марта 2024 года задолженность по налогу на транспорт жителей столицы составляет 1 млрд 563 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Список лидеров, имеющих задолженность, возглавляют жители Алматинского (660 млн тенге), Сарыаркинского (362 млн тенге) и Байконурского (235 млн тенге) районов.

В ДГД напомнили, что срок уплаты физическими лицами налога на транспорт за 2023 год истек 1 апреля 2024 года. Уплата налога производится по месту жительства.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать и уплатить в мобильном приложении "e-Salyq Azamat" с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и приложений банков второго уровня.

При этом освобождению от уплаты налога на транспорт по одному автомобилю с объемом двигателя до 4 000 куб. см подлежат ветераны, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, инвалиды.

ДГД столицы призывает автовладельцев, у которых задолженность по налогам превышает 1 МРП, к полному погашению налоговой задолженности во избежание неудобств по оплате услуг частных судебных исполнителей.

Ранее сообщалось, что со 2 апреля 2024 года лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП (3450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления автоматически формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

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