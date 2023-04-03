Вспышка кори: в Алматы вводят эпидограничения в детсадах и школах

В Алматы выявили 73 случая заболевания корью. Больше всего больных среди детей и подростков, из-за чего в городе вводят эпидограничения в детских садах и школах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, семь случаев выявили среди детей в возрасте до одного года, 38 случаев – среди детей от одного до четырех лет, 15 случаев – среди лиц от пяти до девяти лет, семь случаев – среди детей от 10 до 14 лет, четыре случая среди лиц от 20 до 29 лет, два случая зарегистрировали среди лиц старше 30 лет.

"Из 73 лабораторно подтвержденных случаев кори 56 своевременно не привились против кори, в том числе 25 – по причине отказа родителей от вакцинации, 16 – по медицинским противопоказаниям, семь – по не достижению прививочного возраста и шесть взрослых – с неизвестным иммунным статусом". Асель Калыкова

На сегодняшний день установлены 1410 контактных лиц, в том числе 713 взрослых и 691 ребенок до 14 лет и шесть подростков, из которых не вакцинировались против кори ранее по возрасту 73 контактных. По эпидемиологическим показаниям экстренно провакцинировались 40 человек в возрасте до 30 лет. Остальные контактные не подлежат экстренной вакцинации по медицинским противопоказаниям.

"Всего по городу 14 884 не вакцинированных детей, из них в возрасте от одного до шести лет – 6 124 детей, в возрасте семи-17 лет 8 760 детей. Отказавшихся от вакцинации по разным причинам 5 688 детей", – добавила она.

В связи с тем, что наибольший процент случаев отмечается в детских дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах принято решение об усилении противоэпидемических мер:

перевести массовые мероприятия в онлайн-формат и отменить кабинетную систему в общеобразовательных организациях;

не допускать скопление детей и сотрудников в одном помещении и на территории детских дошкольных и общеобразовательных организаций до окончания учебного года в школах и до 30 мая в детских дошкольных учреждениях;

также процент непривитых детей по группам не должен превышать 10%.

"У нас была зарегистрирована не вспышка, а повышенная заболеваемость корью в одном из дошкольных учреждений. Пороговые 10% былы превышены по двум группам. На сегодняшний день перед руководителем данного учреждения выставлены требования по соблюдению этого порога. Кроме того, в данном детском саду провели противоэпидемическую работу, после чего повторные случаи не регистрировались". Асель Калыкова

Врач подчеркнула, что единственное эффективное средство, предупреждающее заражение корью, – это вакцинация.

С 1 марта в городе проводят наверстывающую иммунизацию населения ранее не привитого против кори, краснухи и паротита. Вакцинация проводится двукратно в возрасте одного года и шести лет. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Казахстане. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

Также она рекомендовала при появлении симптомов заболевания не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом и получить лечение. Кроме того, не посещать общественные места и не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.