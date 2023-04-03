Сменился глава "Самрук-Қазына"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" нового председателя правления – Нурлана Жакупова, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, фонд должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.

"Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны". Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр пожелал Нурлану Жакупову и всем сотрудникам АО "ФНБ "Самрук-Қазына" успехов в работе, а также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.

Фото: пресс-служба АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

Нурлан Жакупов родился 31 марта 1978 года. С 1996 по 2001 годы учился в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ на факультете международных экономических отношений (бакалавр экономики, магистр экономики, кандидат экономических наук).



Трудовую деятельность начал с должности финансовый аналитик в Евразийской промышленной ассоциации (2001-2003). С 2003 по 2016 года работал бизнес-менеджером Chambishi Metals PLC (Замбия, Китве); проектным менеджером Research, Investment and Development Ltd; аналитиком по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, команда базовых материалов Credit Suisse; управляющим директором, членом правления АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"; директором департамента инвестиционного банкинга глава представительства в Астане АО "Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)"; исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, главой представительства в Астане UBS AG Almaty Representative Office.

Также занимал такие должности, как управляющий директор по развитию и инвестициям - член правления АО "НАК "Казатомпром" (2016-2017); председатель правления АО "СПК "Астана" (2017-2019); представитель в Казахстане Rothschild & Co (2019-2020).

До нового назначения - с 2020 года - председатель правления "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.