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Экономика и бизнес

Глава "Самрук-Қазына" ответил на предложение депутата о роспуске фонда

Самрук-Қазына, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 13:11 Фото: sk.kz
Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов 28 мая 2025 года в кулуарах Акорды заявил, что считает некорректными заявления о роспуске фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления депутатов о том, что "Самрук-Қазына" якобы недостаточно эффективно выполняет свои функции, а также о проведении аудита.

"Были такие заявления. Сейчас Высшая аудиторская палата (ВАП) проводит аудиторские мероприятия, которые должны завершиться в ближайшее время. И мы, вероятно, вместе с аудиторами предоставим соответствующую информацию. Что касается роспуска "Самрук-Қазына", то я считаю такие заявления некорректными. На это есть ряд причин. "Самрук-Қазына" выполняет функцию управления активами, которыми владеет. Основная цель – увеличение стоимости этих активов и выплата соответствующих дивидендов государству, в адрес правительства", – отметил он.

Жакупов озвучил, что за прошлый год налоги, которые выплатил "Самрук-Казына", составили 2,2 триллиона тенге. Выплаты в адрес государства составили порядка 1,4 триллиона тенге.

19 мая 2025 года член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в Мажилисе ответил на предложение депутата распустить Фонд "Самрук-Казына".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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