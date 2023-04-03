Крупный наркоканал накрыли в Астане

Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими столицы пресечен крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в Астану, сообщает Zakon.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний мужчина, у которого при обыске обнаружен сверток с синтетическим наркотиком.

При осмотре его автомобиля полицейские нашли еще 66 таких свертков. На съемной квартире наркодилера был обнаружен гашиш и 750 грамм синтетического наркотика мефедрон.

Всего изъято около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра "гашишного" масла.

В Алматы сотрудники УБОП задержали официанта и администратора караоке-клуба. Работников заведения подозревают в торговле наркотиками.