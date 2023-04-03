Парижане проголосовали за запрет езды на электросамокатах

Парижане проголосовали за то, чтобы избавить улицы французской столицы от прокатных электросамокатов, сообщает Zakon.kz.

В 2018 году в Париже начали использовать электросамокаты. Власти города стремились продвигать экологически чистые виды городского транспорта, сообщает The Guardian.

Но по мере роста популярности этого вида транспорта, особенно среди молодежи, росло и число несчастных случаев: в 2022 году в Париже в авариях погибли три человека и 459 получили ранения.



Для голосования по всему городу организовали 21 избирательных участков. За запрет высказались от 85,77% до 91,77% голосов в 20 округах. Власти города заявили, что результаты голосования не имеют обязательной силы, но они обратят внимание на них.

Мэр Парижа Анн Идальго, которая пропагандирует велоспорт и совместное использование велосипедов, поддержала запрет на электросамокаты.



"Электросамокаты являются источником напряжения и беспокойства для парижан. Запрет уменьшит неприятные ситуации в общественных местах". Анн Идальго

На улицах Парижа насчитывается почти 15 тыс. электросамокатов, которыми управляют такие компании, как Lime, Dott и Tier. Критики утверждают, что электросамокатчики не соблюдают ПДД и регулярно нарушают запрет на езду по тротуарам. Кроме того, эти самокаты часто оставляют в непредназначенных для этого местах, или же их выбрасывают в реку Сена.

В июне 2021 года 31-летняя итальянка погибла в результате наезда электросамоката на берегу Сены.

Учительница Сюзон Ламберт заявила, что в Париже больше нет места для пешеходов. Еще один парижанин Джулиан Сезгин сказал, что на электросамокатах катаются по 2-3 подростка, которые "носятся по оживленным дорогам". Итальянка Бьянка Склави, которая уже много лет живет в Париже, сказала, что скутеры ездят слишком быстро и нужно ограничить их скорость.

"Теперь, когда я нашла отличный способ добираться до работы, который лучше для окружающей среды, они пытаются его запретить. Они постоянно меняют правила". парижанка Линда Жоэль

Тем временем генеральный менеджер оператора электроскутеров компнаии Lime Хади Карам заявил, что запрет на этот вид транспорта "отбрасывает Париж назад".