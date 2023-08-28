В Париже запретили прокат электросамокатов

Париж стал первым в Европе городом, где полностью запретили прокат электросамокатов. Запрет начнет работать с 1 сентября, а пока с улиц убирают электросамокаты в свободном прокате, сообщает zakon.kz

Как сообщает RFI, решение о запрете электросамокатов в свободном прокате было принято после того, как в начале апреля по инициативе парижской мэрии было проведено голосование среди горожан. 90% участников поддержали запрет сервисов аренды электросамокатов. При этом явка составила менее 8% от числящихся в избирательных списках. После этого мэрия заявила, что не намерена продлевать контракты с тремя работающими в Париже операторами электросамокатов, истекающие 31 августа.

Сервисы проката электросамокатов действуют в Париже с 2018 года. Этот индивидуальный городской транспорт давно вызывал в Париже бурные споры.

Компании затем направят свои электросамокаты на ремонт и передадут их в другие французские города, где прокат электросамокатов не запрещен, а также в другие страны, например в Германию и Бельгию.

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