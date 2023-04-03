Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане

В целях стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Об этом 3 апреля заявил министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, по его словам, необходимо пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены, в частности:

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);

а цена на дизель составит 295 тг за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг (в среднем рост 20%).

Соответствующий проект приказа, как уточнил министр, будет опубликован сегодня, 3 апреля.

"Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны". Болат Акчулаков

Кроме того, министр добавил, что Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ.

Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 т/л, в Узбекистане оно дороже в два раза – 480 т/л (101%).

Министр энергетики отметил, что если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши НПЗ работают на пределе своих возможностей.

"Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам". Болат Акчулаков

Вместе с тем, Акчулаков заявил, что за последние пять лет производство бензина увеличилось на 70%, дизельного топлива – на 30%.