Токаев переназначил Жумангарина

3 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Жумангарина С.М.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе. В 1993 году окончил Московский энергетический институт по специальности "теплофизика", в 1997 году – Казахский государственный университет им. Е.А. Букетова ("экономика"), в 2013 году – Международная академия бизнеса (Степень магистра делового администрирования).

Трудовую деятельность начал с должности коммерческого директора МЧП "Тынай" (1993-1994). В разные годы работал вице-министром национальной экономики РК (01.2017-04.2019); членом коллегии Евразийской экономической комиссии от РК (с 21.05.2019), министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020); председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК (14.09.2020-15.08.2022).

Должность и. о. заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК был занимал с августа по сентябрь 2022 года. 2 сентября его утвердили в этой должности.