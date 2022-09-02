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Законодательство РК

Серика Жумангарина утвердили в должности

Серика Жумангарина утвердили в должности Фото: primeminister.kz
Серика Жумангарина утвердили в должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства.

Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан, – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

15 августа Серик Жумангарин был освобожден от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК и назначен и.о. зампремьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

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Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе.

Трудовой стаж:

  • коммерческий директор МЧП "Тынай" (1993-1994);

  • директор МЧП "Медкорп", главный бухгалтер, директор МЧП "АСБ", директор представительства АО "Атырауский НПЗ", коммерческий директор ТОО "Компания Global", генеральный директор ТОО "Корпорация "Батыс Ойл Газ" (1994-2004);

  • заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования Актобе (2005-2006);

  • начальник отдела предпринимательства Актобе (04.2006-12.2006);

  • заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007);

  • начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008);

  • директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008);

  • заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли (06.2008-04.2010);

  • заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство" (04.2010-07.2010);

  • заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc" (07.2010-11.2011);

  • директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК (03.2012-07.2012);

  • председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК (25.07.2012-01.2013);

  • вице-министр регионального развития РК (02.2013-15.08.2014);

  • председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (08.2014-01.2017);

  • вице-министр национальной экономики РК (01.2017-04.2019);

  • член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 21.05.2019), министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020);

  • председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (14.09.2020-15.08.2022);

  • и.о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции РК (с 15.08.2022).

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