Серика Жумангарина утвердили в должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства.

Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан, – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

15 августа Серик Жумангарин был освобожден от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК и назначен и.о. зампремьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

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Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе.

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