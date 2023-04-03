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Мбаппе отметил юбилей фан-клуба "ПСЖ"

Футбол Юбилей Фан-клуба Фото: Instagram/psg
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию парижского фан-клуба - ультрас "ПСЖ" KST, сообщает Zakon.kz.

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На этом мероприятии главная звезда "ПСЖ" и лучший бомбардир ЧМ-2022 выступил с небольшой речью, в которой назвал текущий сезон не лучшим для парижского коллектива. Как известно, столичная  команда вылетела из Кубка Франции и завершила выступления в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв немецкой "Баварии".

"Это был не лучший сезон. Но мы намерены продолжать, чтобы успешно завершить его и выиграть лигу", – кратко резюмировал нападающий "ПСЖ".

На встречу с фанатами также пришел защитник сборной Марокко Ашраф Хакими.


Тем временем Мбаппе и его "ПСЖ" сейчас лидирует в турнирной таблице Лиги 1, после 29 туров они набрали 66 очков. В последнем туре парижане минимально проиграли на своей арене "Лиону" – 0:1, гостям победу подарил Брэдли Баркола. 

Сам же Килиан делит лидерство с Джонатаном Дэвидом ( ФК "Лилль") в списке лучших снайперов французского первенства. У них по 19 забитых голов. 

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