Мбаппе отметил юбилей фан-клуба "ПСЖ"

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию парижского фан-клуба - ультрас "ПСЖ" KST, сообщает Zakon.kz.

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На этом мероприятии главная звезда "ПСЖ" и лучший бомбардир ЧМ-2022 выступил с небольшой речью, в которой назвал текущий сезон не лучшим для парижского коллектива. Как известно, столичная команда вылетела из Кубка Франции и завершила выступления в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв немецкой "Баварии".

Kylian Mbappé attended the 15 year anniversary celebrations of the PSG Ultra group KST. The French star gave a speech acknowledging the disappointment of the fans and promising that the team will do its best to win the League. Hakimi was also present. ✍️✍️@Djaameel56 #PSG🔴🔵🐢 pic.twitter.com/W5yHErG2NF — PSG Chief (@psg_chief) April 2, 2023

"Это был не лучший сезон. Но мы намерены продолжать, чтобы успешно завершить его и выиграть лигу", – кратко резюмировал нападающий "ПСЖ".

На встречу с фанатами также пришел защитник сборной Марокко Ашраф Хакими.





Тем временем Мбаппе и его "ПСЖ" сейчас лидирует в турнирной таблице Лиги 1, после 29 туров они набрали 66 очков. В последнем туре парижане минимально проиграли на своей арене "Лиону" – 0:1, гостям победу подарил Брэдли Баркола.



Сам же Килиан делит лидерство с Джонатаном Дэвидом ( ФК "Лилль") в списке лучших снайперов французского первенства. У них по 19 забитых голов.