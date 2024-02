Мбаппе объявил о скором уходе из ПСЖ

Французский форвард и лидер ПСЖ Килиан Мбаппе окончательно принял решение покинуть свой родной клуб, уведомив об этом руководство парижского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как информирует журналист Фабрицио Романо, форвард Пари Сен-Жермена официально известил об этом президента "парижан" Нассера Аль-Хелайфи. Окончательные условия ухода футболиста еще не обговорены, но по завершении данного сезона он покинет команду на правах свободного агента.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

По сведениям RMC, обе стороны договорились пока не говорить об уходе. Скорее всего, это будет сделано в начале мая.

🚨⚪️ Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.



Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.



Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

По мнению экспертов, командой, куда перейдет Мбаппе, с большой долей вероятности будет "Реал", который уже поставил свои условия прихода француза. "Галактикос" не планируют давать ту зарплату, которую они ранее ему предлагали. Это будет сумма намного меньше, ниже его нынешнего оклада в ПСЖ.

🚨 More on Kylian Mbappe’s departure from PSG. Nothing totally agreed with Real Madrid yet, but no doubt they are confident of completing a deal. Florentino Perez is handling things personally.



Terms of Mbappe’s PSG exit are yet to be finalised, but the French champions are… pic.twitter.com/GhRTGCaykx — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 15, 2024

В свою очередь руководство парижского коллектива сейчас ищет замену Мбаппе. Главными кандидатами на его место являются Виктор Осимхен ("Наполи"), Рафаэл Леау ("Милан") и Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"). Французы также проявляют интерес к Беньямину Шешко ("Лейпциг") и Гави ("Барселона").

В нынешнем сезоне французского первенства Килиан Мбаппе сыграл 19 матчей за ПСЖ, где забил 20 голов и отдал 4 результативных передачи. Он является лучшим снайпером Лиги 1 на данный час.