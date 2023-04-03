30 раз превысил скорость: кызылординец заплатит 790 тыс. тенге штрафа
Фото: polisia.kz
Кызылординские полицейские остановили автомобиль, водитель которого 30 раз превысил скорость, сообщает Zakon.kz
По информации ДП Кызылординской области, 34-летний мужчина управлял автомобилем с российскими номерами без документов.
Как отметили в полиции, по данному правонарушению оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку.
Так же согласно частям 1 и 2 статьи 592 КоАП РК наложен штраф на сумму 783 тысячи 825 тенге.
Полицейские не могли своевременно сообщить водителю о штрафах, так как автомобиль не застрахован, и не числится ни в одной базе данных .
В прошлом месяце в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" столичные полицейские за четыре дня выписали штрафов на сумму более 15 млн тенге.
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