30 раз превысил скорость: кызылординец заплатит 790 тыс. тенге штрафа

Кызылординские полицейские остановили автомобиль, водитель которого 30 раз превысил скорость, сообщает Zakon.kz

По информации ДП Кызылординской области, 34-летний мужчина управлял автомобилем с российскими номерами без документов.

Как отметили в полиции, по данному правонарушению оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку.

Так же согласно частям 1 и 2 статьи 592 КоАП РК наложен штраф на сумму 783 тысячи 825 тенге.

Полицейские не могли своевременно сообщить водителю о штрафах, так как автомобиль не застрахован, и не числится ни в одной базе данных .

В прошлом месяце в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" столичные полицейские за четыре дня выписали штрафов на сумму более 15 млн тенге.