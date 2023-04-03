Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

30 раз превысил скорость: кызылординец заплатит 790 тыс. тенге штрафа

Полицейские Кызылорды остановили автомобиль 30 раз нарушавшего скоростной режим Фото: polisia.kz
Кызылординские полицейские остановили автомобиль, водитель которого 30 раз превысил скорость, сообщает Zakon.kz

По информации ДП Кызылординской области, 34-летний мужчина управлял автомобилем с российскими номерами без документов.

Как отметили в полиции, по данному правонарушению оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку.

Так же согласно частям 1 и 2 статьи 592 КоАП РК наложен штраф на сумму 783 тысячи 825 тенге.

Полицейские не могли своевременно сообщить водителю о штрафах, так как автомобиль не застрахован, и не числится ни в одной базе данных . 

В прошлом месяце в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" столичные полицейские за четыре дня выписали штрафов на сумму более 15 млн тенге.

Читайте также

Кудебаев официально границу не пересекал – Погранслужба РК

Николай Ежелев
Кызылорда Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления