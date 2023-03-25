Штрафы на сумму более 15 млн тенге выписали столичные полицейские за четыре дня

За 4 дня проведенного оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции Астаны выписали порядка 700 административных штрафов на общую сумму более 15 млн 500 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" проводится в период с 20 по 31 марта.

Цель мероприятия — выявление и задержание с дальнейшим водворением на штрафстоянку транспортных средств, владельцы которых имеют задолженности по административным штрафам, также управляющие транспортными средствами с заведомо подложными номерами.

Так, в ходе ОПМ отличился владелец автомобиля "Daewoo Nexia", зарегистрированный в России. Полиция установила, что водитель транспортного средства c 1 марта совершил 21 административное правонарушение на сумму более 470 тысяч тенге.

Всего на коммунальную стоянку водворили 13 транспортных средств, водители которых имеют задолженности по административным штрафам.

Более 5 тыс. авто легализовали в Шымкенте. По состоянию на 24 марта в Шымкенте с заявлением о легализации иностранных авто обратились 10 488 граждан.

