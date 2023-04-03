Жизнь на военном корабле: в ВМС РК отмечают 30-летие

2 апреля Военно-Морские силы РК отметили 30-тилетний юбилей. В этот день в 1993 году президент страны подписал Указ о создании ВМС РК. Как проходит служба на военном корабле, рассказывает Zakon.kz.

Ракетно-артиллерийский корабль "Казахстан" был первым кораблем такого класса в ВМС. В военно-морских силах этот корабль состоит на службе с 2012 года. Длина корабля 41 метр, водоизмещение 250 тонн, на вооружении артиллерийская, зенитная установки и система залпового огня. Построили его на уральском заводе "Зенит". К слову, сейчас практически все корабли в ВМС – казахстанского производства, а когда-то моряки выходили на катерах, построенных в Южной Корее.

Фото: Zakon.kz

Экипаж на корабле – чуть более 30 человек. Среди них кадровые военные моряки, военнослужащие по контракту и матросы-срочники. Последние на корабле находятся круглосуточно, а вот у офицеров и старшин – работа посменная.



Матросы спят в кубриках, причем здесь же постоянно присутствует старшина, а также круглосуточно работают камеры мониторинга, запись с которых можно смотреть с ходовой рубки. Дедовщины или неуставных отношений в ВМС нет – на судне находятся срочники только одного призыва.

Офицерские каюты немного просторнее, но отличаются они лишь тем, что в них нет камер видеонаблюдения. У командира – отдельная каюта. Здесь есть "репиторы" оборудования – командир с каюты может контролировать, с какой скоростью, каким курсом идет корабль и какова глубина под килем. Абсолютно все на корабле прикручено к полу – это так называемое крепление "по-штормовому". Не прикрученными остаются только стулья и посуда.

Завтрак, обед и ужин на корабле готовят коки. Продукты привозят на неделю, а если же корабль выходит в море на боевое дежурство, то запасаются продуктами на 2 недели.

Старшины и матросы питаются отдельно от офицеров, но еда у всех одинаковая – персонально тут никому не готовят. В кают-компании, где едят и проводят совещание офицеры, каждый сидит строго на своем месте. Ближе к выходу обязательно садятся механик и командир артиллерийской боевой части – в случае тревоги они должны первыми прибыть на свой боевой пост – для запуска главных двигателей и подачи электропитания, а также приведения вооружения в боевую готовность. На стене в кают-компании – горлышко от бутылки шампанского, которую разбили при спуске корабля на воду и табличка с именами первого экипажа, который принимал корабль.

Фото: Zakon.kz

Журналисты поинтересовались – бывает ли у матросов морская болезнь, ведь большинство призывников отродясь моря не видели.



"Много тех, кто действительно впервые увидел море. Бывает и морская болезнь. Но, если матрос несет свою вахту, то обязан отстоять все дежурство. Как такового понятия "морская болезнь" в медицине нет. Вестибулярный аппарат постепенно привыкает, и к концу службы нет ни одного матроса, которого бы укачивало", – рассказывает командир ракетно-артиллерийского корабля "Казахстан", капитан третьего ранга Руслан Яхьяров.

На каждой палубе – колокола громкого боя. Два раза по три коротких сигнала – это команда "Слушать всем!", а вот три короткий и один непрерывный – учебная, боевая тревога или пожар. За 40 секунд, пока звучит длинный сигнал, каждый на корабле должен надеть обмундирование и занять свой боевой пост.

Праздношатающихся на военном корабле не увидишь

"Мозг" корабля – ходовая рубка. Это главный командный пункт, все управление кораблем производится отсюда. Здесь расположены радиолокационные станции, УКВ-радиостанция, вместо деревянного штурвала – устройство, больше похожее на джойстик, спутниковый компас и запасной – магнитный. Этот на случай, если первый выйдет из строя. С места механика обеспечивается управление главными двигателями и генераторами, а на рабочем месте штурмана – эхолот, метеостанция, GPS, электронные и бумажные карты.





Фото: Zakon.kz





В день, когда журналисты посетили военные корабли, была объявлена штормовая готовность -2. Самая серьезная – это штормовая готовность -1, когда скорость ветра доходит до 25 м/с. В это время все корабли обязаны сняться со швартовых и уходить в море, иначе есть риск разбить корпус о причальные стенки.

Еженедельно командованием составляется суточный план, по нему занимаются матросы. Вообще, все на корабле четко подчинено распорядку и плану. Подъем в 6-30, далее физзарядка, завтрак, а потом – у каждого свои задачи и обязанности. Праздно шатающихся на военном корабле не увидишь.

После обеда у матросов есть личное время – посмотреть телевизор, поиграть в шахматы, почитать книги, подготовить форму к завтрашнему дню. А вот интернета здесь нет. Связаться с близкими и поговорить по видеосвязи можно только по выходным с разрешения командира. Каждый на корабле обязан нести вахту. Когда корабль стоит у берега, то на дежурство заступают на 24 часа (из них 4 часа разрешено поспать). Если же корабль в море, то на ходовую вахту заступают на 4 часа. Отбой на корабле ровно в 22-30.

"Планы составляются даже на праздники. В день 30-летия ВМС концерт и праздничный обед для военнослужащих срочной службы, также спортивные соревнования. Если, например, у кого-то из матросов день рождения, то офицеры покупают сладости, чтобы военнослужащие чувствовали себя, как дома. Также можно в этот день поговорить с родными", – говорит командир корабля.

Говорят, что моряки – суеверны. Однако это не касается тех, кто несет службу на военных кораблях.

"Наша задача – обеспечивать территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ. Поэтому, если поставлена задача, ее нужно выполнить в любом случае, вне зависимости от погоды или иных условий. Так что здесь нет места суевериям. Да, есть традиции, как и на всех кораблях. Например, "оморячивание", когда человек впервые выходит в море. Он должен выпить целую рынду морской воды", – отмечает Руслан Яхьяров.

Овладевать специальностями на корабле тяжелее, чем в пехоте

"Сердце корабля" – машинное отделение. Главный здесь старший лейтенант Руслан Кунаков, командир электромеханической боевой части ракетно-артиллерийского корабля "Казахстан". Сначала служил на корабле "Орал", затем на гидрографическом судне, а в феврале нынешнего года его перевели на "Казахстан".





Фото: Zakon.kz









"Когда поступал в военное училище, то выбирал между штурманом и механиком. Я выбрал механику – просто не очень люблю работать с картами. Я работаю со всеми техническими средствами, которые есть на корабле – начиная от двигателей и генераторов до различных насосов, опреснительных и очистительных установок. Это такая специальность, что даже, если ты будешь продолжать свою работу за пределами армии, она тоже пригодится", – говорит Руслан Кунаков.

Под руководством Руслана Кунакова – электрик и два моториста из числа матросов.

"Когда идет призывная компания, то предпочтение отдается тем, кто уже имеет образование или опыт работы. Есть в некоторых регионах колледжи, которые готовят судоводителей или судомехаников. Либо матрос может иметь родственную специальность – эксплуатация сельхозтехники, автомеханика. Законы физики везде одинаковые, что в море, что на суше, поэтому таких матросов легче чему-то научить. Мы их учим особенностям эксплуатации в условиях корабля, в условиях моря, потому что здесь своя специфика", – отмечает Кунаков.

Если в сухопутных войсках особое внимание уделяется физподготовке, различным действиям на земле, то у матросов срочной службы такой необходимости нет. Определенная физподготовка у них конечно, имеется, но никто не преследует цели сделать из них мастеров спорта. Не зря в советское время на флоте срочники проходили службу 3 года, а в сухопутных войсках – всего два. Так как овладевать специальностями на корабле гораздо сложнее, чем освоить автомат или тактику ведения боя на суше.

Тяжело в учении

Прозвучали 3 коротких и один непрерывный сигнал, и вся команда заняла свои места на корабле. Одновременно на всех кораблях дивизиона разнородных кораблей началось базовое учение соединения по охране и обороне пункта базирования. По сценарию отрабатывалась противоподводно-диверсионная оборона кораблей, отражение нападения шахид-катеров и шахид-дронов, организация борьбы за живучесть, борьба с пожаром, ликвидация последствий ударов условного противника.

"На ракетно-артиллерийском корабле "Казахстан" – три единицы вооружения. Во-первых, зенитная установка ЗУ 23-2 калибра 23 мм. Расчет состоит из двух человек: стреляющего и наводчика. Она предназначена для поражения воздушной и надводной целей, ее дальность – 2,5 км. Также есть артиллерийская установка "Утес" для противодиверсионной работы и для поражения мин. Кроме того, есть ракетная система залпового огня", – рассказал капитан-лейтенант Данияр Онарбаев, командир ракетно-артиллерийской боевой части "Казахстан".

Шахид-катера и дроны уничтожены, пожар потушен – корабль продолжает жить обычной жизнью. По распорядку и плану.