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Когда казахстанцам ожидать роста цен на бензин и дизтопливо

Когда казахстанцам ожидать роста цен на бензин и дизтопливо Фото: Zakon.kz
И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК озвучил сроки повышения предельных цен на бензин и дизтопливо, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда начнут действовать новые предельные розничные цены на бензин и дизтопливо. 

"По закону мы размещаем их на сайте НПА для дальнейшего согласования, что положено по закону. И далее, я думаю, где-то числа 12 они вступят в силу". Болат Акчулаков

Позже на уточняющий вопрос представителей СМИ, он добавил: "Если сегодня будет опубликован проект приказа, то с 12 апреля он должен вступить в силу".

Ранее Болат Акчулаков сообщил, что цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане.

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