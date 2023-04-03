Когда казахстанцам ожидать роста цен на бензин и дизтопливо

И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК озвучил сроки повышения предельных цен на бензин и дизтопливо, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда начнут действовать новые предельные розничные цены на бензин и дизтопливо.

"По закону мы размещаем их на сайте НПА для дальнейшего согласования, что положено по закону. И далее, я думаю, где-то числа 12 они вступят в силу". Болат Акчулаков

Позже на уточняющий вопрос представителей СМИ, он добавил: "Если сегодня будет опубликован проект приказа, то с 12 апреля он должен вступить в силу".

Ранее Болат Акчулаков сообщил, что цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане.