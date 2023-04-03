Акчулаков ответил, отразится ли повышение стоимости бензина и дизтоплива на инфляции

На брифинге в СЦК министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос по поводу влияния повышения цен бензина и дизельного топлива на продукты питания, товары и услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы Минэнерго, повышение стоимости бензина и дизельного топлива не окажет существенного влияния на инфляцию.

"По вкладу цен на топливо в инфляцию - мы же не в два раза поднимаем цены. Мы поднимаем на 11% бензин, около 20% - по дизельному топливу. Но вклад роста цены товаров, самого ГСМ, мне кажется, он достаточно сильно преувеличен на самом деле. Потому что, если вы заметите, посмотрите статистику 2021, 2022 годов цены не менялись на топливо, но товары все это время все-таки жили своей жизнью". Болат Акчулаков

Он считает, что рост цен на продукты питания, товары и услуги если и будет, то незначительный.

"Поэтому я не думаю, что это будет значительный рост. Другой вопрос - рост надо контролировать. Поэтому, конечно, наверное, какой-то определенно рост будет. Но я думаю, что это все будет в пределах плановой инфляции. Доля во вкладе в общую инфляцию, не думаю, что большая будет". Болат Акчулаков

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что для стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. В связи с этим решено пойти на сложный, но в то же время нужный шаг - повысить предельные розничные цены.