89-летнего японца назвали самым старым серфером в мире

89-летний японский серфер занимается своим хобби уже более десяти лет. Книга рекордов Гиннеса назвала его самым старым в мире человеком, занимающимся серфингом, сообщает Zakon.kz.

Сейичи Сано рассказал, что он начал заниматься серфингом после того, как взобрался на гору Фудзи в возрасте 80 лет.

Мужчина мгновенно увлекся и теперь занимается серфингом круглый год.



"Люди говорят мне, что серфинг опасен, но у меня было гораздо больше страшных моментов в машине, чем на доске для серфинга". Сейичи Сано

Рекордсмен рассказал, что у него есть система, чтобы обучение не оставляло его разочарованным. По словам серфера, нужно заниматься три дня, а затем делать перерыв.







Seiichi Sano is still hitting the waves at the grand age of 88 🏄‍♂️ pic.twitter.com/1Yy0pqeh8y — Guinness World Records (@GWR) March 31, 2023



