89-летнего японца назвали самым старым серфером в мире
Фото: Twitter/dragoneye
89-летний японский серфер занимается своим хобби уже более десяти лет. Книга рекордов Гиннеса назвала его самым старым в мире человеком, занимающимся серфингом, сообщает Zakon.kz.
Сейичи Сано рассказал, что он начал заниматься серфингом после того, как взобрался на гору Фудзи в возрасте 80 лет.
Мужчина мгновенно увлекся и теперь занимается серфингом круглый год.
"Люди говорят мне, что серфинг опасен, но у меня было гораздо больше страшных моментов в машине, чем на доске для серфинга".Сейичи Сано
Рекордсмен рассказал, что у него есть система, чтобы обучение не оставляло его разочарованным. По словам серфера, нужно заниматься три дня, а затем делать перерыв.
Seiichi Sano is still hitting the waves at the grand age of 88 🏄♂️ pic.twitter.com/1Yy0pqeh8y— Guinness World Records (@GWR) March 31, 2023
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