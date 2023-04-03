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89-летнего японца назвали самым старым серфером в мире

японский серфер Фото: Twitter/dragoneye
89-летний японский серфер занимается своим хобби уже более десяти лет. Книга рекордов Гиннеса назвала его самым старым в мире человеком, занимающимся серфингом, сообщает Zakon.kz.

Сейичи Сано рассказал, что он начал заниматься серфингом после того, как взобрался на гору Фудзи в возрасте 80 лет.

Мужчина мгновенно увлекся и теперь занимается серфингом круглый год.

"Люди говорят мне, что серфинг опасен, но у меня было гораздо больше страшных моментов в машине, чем на доске для серфинга".Сейичи Сано

Рекордсмен рассказал, что у него есть система, чтобы обучение не оставляло его разочарованным. По словам серфера, нужно заниматься три дня, а затем делать перерыв. 



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