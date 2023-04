89-летнего японца назвали самым старым серфером в мире

Сейичи Сано рассказал, что он начал заниматься серфингом после того, как взобрался на гору Фудзи в возрасте 80 лет.

Мужчина мгновенно увлекся и теперь занимается серфингом круглый год.



Рекордсмен рассказал, что у него есть система, чтобы обучение не оставляло его разочарованным. По словам серфера, нужно заниматься три дня, а затем делать перерыв.



Seiichi Sano is still hitting the waves at the grand age of 88 🏄‍♂️ pic.twitter.com/1Yy0pqeh8y