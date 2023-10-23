Самая старая собака в мире умерла в возрасте 31 года

В феврале представители Книги рекордов Гиннесса признали португальского мастифа самой старой собакой в мире: Боби побил рекорд, державшийся с 1939 года, сообщает Zakon.kz.

Боби родился 11 мая 1992 года. В феврале 2023 года его признали рекордсменом Гиннесса как самого старого пса в истории.

Собака родилась в пристройке вместе с тремя братьями и сестрами. Боби прожил всю свою жизнь с Леонелом Костой и его семьей в сельской деревне Конкейрос в Португалии.

Леонел Коста, которому на момент рождения собаки было всего 8 лет назвал спокойную и мирную обстановку причиной долголетия собаки.

38-летний мужчина добавил, что собака всегда ела то же, что и люди. Пса никогда не держали на цепи или поводке.

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В мае Боби исполнился 31 год, хотя продолжительность жизни собак этой породы составляет от 12 до 14 лет. Ветеринар Карен Беккер подтвердила смерть собаки в минувшие выходные.

Боби побил рекорд, принадлежавший австралийской скотоводческой собаке Блюи, которая умерла в возрасте 29 лет и пяти месяцев в 1939 году.

