Самая старая собака в мире умерла в возрасте 31 года
Боби родился 11 мая 1992 года. В феврале 2023 года его признали рекордсменом Гиннесса как самого старого пса в истории.
Собака родилась в пристройке вместе с тремя братьями и сестрами. Боби прожил всю свою жизнь с Леонелом Костой и его семьей в сельской деревне Конкейрос в Португалии.
Леонел Коста, которому на момент рождения собаки было всего 8 лет назвал спокойную и мирную обстановку причиной долголетия собаки.
38-летний мужчина добавил, что собака всегда ела то же, что и люди. Пса никогда не держали на цепи или поводке.
Материал по теме
В мае Боби исполнился 31 год, хотя продолжительность жизни собак этой породы составляет от 12 до 14 лет. Ветеринар Карен Беккер подтвердила смерть собаки в минувшие выходные.
Боби побил рекорд, принадлежавший австралийской скотоводческой собаке Блюи, которая умерла в возрасте 29 лет и пяти месяцев в 1939 году.