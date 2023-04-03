Ерулан Жамаубаев сохранил свою должность – президент подписал указ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля 2023 года подписал указ "О назначении Жамаубаева Е.К.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", в 2009 году – Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова ("Стратегический менеджмент"), проходил курсы повышения квалификации (стажировки) в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран.

Трудовую деятельность начал с должности преподавателя-стажера, преподавателя Казахской государственной академии управления (1996-1998). В разные годы работал помощником президента РК (29.11.2018-22.03.2019); ответственным секретарем Министерства финансов РК (22.03.2019-05.2020); министром финансов РК (18.05.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022-29.03.2022).

Должность заместителя премьер-министра – министр финансов РК занимает с 29 марта 2022 года.