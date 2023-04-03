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Почему красят дизтопливо для аграриев, рассказал Акчулаков

Почему красят дизтопливо для аграриев, рассказал Акчулаков Фото: primeminister.kz
И.о. министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, почему для фермеров решили красить дизтопливо, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему для фермеров решили красить дизтопливо и что это дает Минэнерго.

"Практика покрасить дизтопливо, которое выделяется по льготной цене это не новая практика, мы ранее ее применяли, наверное, лет 10 назад. Его смысл простой – это топливо идет адресно, для определенных видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей, оно не должно больше нигде появляться, ни на заправках, ни на заграничных заправках. Чтобы не вывозили, да. Это защита, чтобы не продавали его за наличный расчет, условно говоря". Болат Акчулаков

Спикер заверил, что эта краска не наносит вреда сельхозтехнике.

"Это специальная краска, колер, который не меняет никаких технических, физических и химических свойств топлива, просто красит его. В нем не содержаться вещества, которые вредны для здравья, ни для снижения моторного качества топлива. Это специальная краска". Болат Акчулаков

Ранее он заявил, что нужно повысить предельные розничные цены на бензин и дизтопливо. 

Акчулаков также ответил, отразится ли повышение стоимости бензина и дизтоплива на инфляции.

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