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Габита Байжанова освободили от должности заместителя председателя КНБ РК

Габита Байжанова освободили от должности в КНБ Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Габита Байжанова от должности заместителя председателя КНБ РК – директора Службы внешней разведки, сообщает Zakon.kz.

Габит Байжанов окончил Высшую школу Министерства безопасности РФ им. Ф. Дзержинского в 1992 году, Академию внешней разведки РФ в 1995 году.

Начинал службу на офицерских должностях в органах национальной безопасности в 1986 году. Занимал руководящие должности с 1996 года. 

С 2009 по 2015 годы служил на руководящих должностях в СВР РК «Сырбар», с 2015 года – директор СВР РК «Сырбар».

С 2018 по 2019 годы был помощником президента – секретарем Совета безопасности РК. С октября 2019 года занимал должность заместителя председателя КНБ – директора Службы внешней разведки.


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Данияр Кунафин
КНБ
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