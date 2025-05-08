Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 апреля 2025 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, назначены на должность судьи: по городу Астане: специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Жакупбекову Карлыгаш Еркебековну; межрайонного суда по уголовным делам Жапарбека Акжола Макулбекулы; специализированного межрайонного административного суда Камыспаева Дамира Мухтаровича; по городу Алматы: районного суда № 2 Алмалинского района Акпаеву Жанну Жуматаевну; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Касенову Асель Бекболатовну; Ауэзовского районного суда Жубатырова Жанмедета Сабитулы;

Оспанову Молдир Беркинкызы; специализированного межрайонного административного суда Амангельдиева Алишера Тимурулы;

Оспана Армана Кудайбердыулы; специализированного межрайонного следственного суда Бейсекенова Ескендера Мухтаровича; Медеуского районного суда Акишова Азамата Жексембаевича;

Аугамбаева Нуржау Нурмухамбетовича; районного суда № 2 Медеуского района Хусаинова Жасулана Кашкеновича; Турксибского районного суда Камала Мади Батыржанулы; по городу Шымкенту: межрайонного суда по гражданским делам Исалиева Адилхана Сундетовича; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Сапара Куанышбека Абайулы; межрайонного суда по уголовным делам Насирова Аяна Сейдалиевича;

Сейсентаева Олжаса Даулетбайулы; по области Абай: специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мергембаева Бейбута Бергалиевича; Кокпектинского районного суда Оразгалиева Боранбая Калибековича; специализированного межрайонного административного суда Кайырдинова Жаркына Нуржанулы; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея Калиеву Айгерим Нуралыевну; по Акмолинской области: Кокшетауского городского суда Байгазину Динару Едиловну; Степногорского городского суда Акышева Мукагали Бауыржановича; по Актюбинской области: суда № 2 города Актобе Нурниязова Бека Атымтайулы; Байганинского районного суда Алимбекова Нурсултана Мекембаевича; специализированного межрайонного административного суда Есенаманову Айгерим Нурланкызы;

Калиеву Бахытгуль Измухановну;

Табанова Серика Куанышкалиулы; Мугалжарского районного суда Кадирова Нурлыбека Улыкпановича; Хромтауского районного суда Жамилова Нурсултана Сулейменулы; по Алматинской области: Кегенского районного суда Сейтжанова Талгата Оракбаевича; Талгарского районного суда Сраилова Толебека Турапулы; Илийского районного суда Кетебаева Захида Мадетбаевича; по Атырауской области: суда № 2 города Атырау Алтыналиеву Молдир Даулетбеккызы;

Ишахатову Айгерим Адилкызы; специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Куралбекова Асылжана Сейтжапаровича;

Жылыойского районного суда

Аязова Алмаса Куралбекулы;

Конысбаева Жаксылыка Жахангерулы; Индерского районного суда Кульманову Аиду Жалгасбековну; по Западно-Казахстанской области: Уральского городского суда

Джумагулову Айзаду Богенбаевну;

Мусину Айнар Исатаевну; по Жамбылской области: Жамбылского районного суда Парманкулова Бекжана Салкенулы; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Куттыбаеву Зарину Кадырбековну; суда № 2 города Тараза Рыскул Назерке Абзалбеккызы; по области Жетысу: Аксуского районного суда Ахата Темирлана Кайратулы; специализированного межрайонного административного суда Сулейменову Гульжан Есентаевну; по Карагандинской области: суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Игнатова Иганата Азаматовича; районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Масалимову Айгерим Куандыковну; специализированного межрайонного экономического суда Маймакову Алию Бакытжановну; по Костанайской области: специализированного межрайонного административного суда Кудабаеву Сауле Айтмолдиновну;

Сарыкольского районного суда

Тюменова Кайрата Сериковича; по Кызылординской области: Кызылординского городского суда Абдразахова Азата Бисенбековича;

Карибаеву Лауру Мамытбековну;

Садуакасову Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области; Шиелийского районного суда Жаксылыкова Аль-Фараби Рашитулы; по Мангистауской области: Актауского городского суда Ажибаева Мухтара Султановича; специализированного межрайонного экономического суда Худибаеву Айгуль Нурдаулетовну; по Павлодарской области: специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Альмухамбетову Динару Нурмагамбетовну; специализированного межрайонного административного суда Мырзабекову Айжан Мухамеджановну; по Северо-Казахстанской области: специализированного межрайонного суда по уголовным делам Оспанбаеву Асель Кайратовну; по Туркестанской области: специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Омирбая Нурсултана Абилкасымулы; специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кулдасова Гани Айнолтовича;

Сарыагашского районного суда

Агибаеву Маржан Акимбековну; межрайонного суда города Туркестана Байдуашова Дархана Калдыбаевича;

Бактыбая Аскара Бактыбайулы;

Койшыманова Санжара Галымжановича; по области Улытау: Каражалского городского суда Дюсембину Сауле Жанузаковну; специализированного межрайонного экономического суда Туртбаеву Бибигуль Терликказыевну; по Восточно-Казахстанской области: суда района Алтай Сулейманову Бахытгуль Кабдукаметовну; Глубоковского районного суда Шаяхметову Марал Исаевну; специализированного межрайонного экономического суда Оразбаева Салика Канатовича; Усть-Каменогорского городского суда Орынбаеву Диляру Ерленовну; суда района Самар Айтбаева Берика Бакыткановича. Освобождены от занимаемых должностей: председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; судья Алматинского городского суда Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку; судья Карагандинского областного суда Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку; судья Костанайского областного суда Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку; судья Кызылординского областного суда Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку; судья Северо-Казахстанского областного суда Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку; по городу Астане: судьи межрайонного суда по гражданским делам Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу;

Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку; судья межрайонного суда по уголовным делам Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью; по городу Алматы: судья районного суда № 2 Алмалинского района Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу; по области Абай: судья Аягозского районного суда Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию; судья Бородулихинского районного суда Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи; по Акмолинской области: председатель Сандыктауского районного суда Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку; по Актюбинской области: председатель Шалкарского районного суда Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку; по Алматинской области: председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда; по Западно-Казахстанской области: судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку; по Кызылординской области: председатель суда № 2 города Кызылорды Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; по Павлодарской области: судья Баянаульского районного суда Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку; по Северо-Казахстанской области: судья специализированного межрайонного экономического суда Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью; по Туркестанской области: судья Ордабасинского районного суда Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку. Указ вводится в действие со дня подписания.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: