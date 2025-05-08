Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей
Так, назначены на должность судьи:
по городу Астане:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Жакупбекову Карлыгаш Еркебековну;
межрайонного суда по уголовным делам
- Жапарбека Акжола Макулбекулы;
специализированного межрайонного административного суда
- Камыспаева Дамира Мухтаровича;
по городу Алматы:
районного суда № 2 Алмалинского района
- Акпаеву Жанну Жуматаевну;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Касенову Асель Бекболатовну;
Ауэзовского районного суда
- Жубатырова Жанмедета Сабитулы;
- Оспанову Молдир Беркинкызы;
специализированного межрайонного административного суда
- Амангельдиева Алишера Тимурулы;
- Оспана Армана Кудайбердыулы;
специализированного межрайонного следственного суда
- Бейсекенова Ескендера Мухтаровича;
Медеуского районного суда
- Акишова Азамата Жексембаевича;
- Аугамбаева Нуржау Нурмухамбетовича;
районного суда № 2 Медеуского района
- Хусаинова Жасулана Кашкеновича;
Турксибского районного суда
- Камала Мади Батыржанулы;
по городу Шымкенту:
межрайонного суда по гражданским делам
- Исалиева Адилхана Сундетовича;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Сапара Куанышбека Абайулы;
межрайонного суда по уголовным делам
- Насирова Аяна Сейдалиевича;
- Сейсентаева Олжаса Даулетбайулы;
по области Абай:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Мергембаева Бейбута Бергалиевича;
Кокпектинского районного суда
- Оразгалиева Боранбая Калибековича;
специализированного межрайонного административного суда
- Кайырдинова Жаркына Нуржанулы;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея
- Калиеву Айгерим Нуралыевну;
по Акмолинской области:
Кокшетауского городского суда
- Байгазину Динару Едиловну;
Степногорского городского суда
- Акышева Мукагали Бауыржановича;
по Актюбинской области:
суда № 2 города Актобе
- Нурниязова Бека Атымтайулы;
Байганинского районного суда
- Алимбекова Нурсултана Мекембаевича;
специализированного межрайонного административного суда
- Есенаманову Айгерим Нурланкызы;
- Калиеву Бахытгуль Измухановну;
- Табанова Серика Куанышкалиулы;
Мугалжарского районного суда
- Кадирова Нурлыбека Улыкпановича;
Хромтауского районного суда
- Жамилова Нурсултана Сулейменулы;
по Алматинской области:
Кегенского районного суда
- Сейтжанова Талгата Оракбаевича;
Талгарского районного суда
- Сраилова Толебека Турапулы;
Илийского районного суда
- Кетебаева Захида Мадетбаевича;
по Атырауской области:
суда № 2 города Атырау
- Алтыналиеву Молдир Даулетбеккызы;
- Ишахатову Айгерим Адилкызы;
специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау
- Куралбекова Асылжана Сейтжапаровича;
- Жылыойского районного суда
- Аязова Алмаса Куралбекулы;
- Конысбаева Жаксылыка Жахангерулы;
Индерского районного суда
- Кульманову Аиду Жалгасбековну;
по Западно-Казахстанской области:
- Уральского городского суда
- Джумагулову Айзаду Богенбаевну;
- Мусину Айнар Исатаевну;
по Жамбылской области:
Жамбылского районного суда
- Парманкулова Бекжана Салкенулы;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Куттыбаеву Зарину Кадырбековну;
суда № 2 города Тараза
- Рыскул Назерке Абзалбеккызы;
по области Жетысу:
Аксуского районного суда
- Ахата Темирлана Кайратулы;
специализированного межрайонного административного суда
- Сулейменову Гульжан Есентаевну;
по Карагандинской области:
суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды
- Игнатова Иганата Азаматовича;
районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды
- Масалимову Айгерим Куандыковну;
специализированного межрайонного экономического суда
- Маймакову Алию Бакытжановну;
по Костанайской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Кудабаеву Сауле Айтмолдиновну;
- Сарыкольского районного суда
- Тюменова Кайрата Сериковича;
по Кызылординской области:
Кызылординского городского суда
- Абдразахова Азата Бисенбековича;
- Карибаеву Лауру Мамытбековну;
- Садуакасову Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;
Шиелийского районного суда
- Жаксылыкова Аль-Фараби Рашитулы;
по Мангистауской области:
Актауского городского суда
- Ажибаева Мухтара Султановича;
специализированного межрайонного экономического суда
- Худибаеву Айгуль Нурдаулетовну;
по Павлодарской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Альмухамбетову Динару Нурмагамбетовну;
специализированного межрайонного административного суда
- Мырзабекову Айжан Мухамеджановну;
по Северо-Казахстанской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Оспанбаеву Асель Кайратовну;
по Туркестанской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Омирбая Нурсултана Абилкасымулы;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Кулдасова Гани Айнолтовича;
- Сарыагашского районного суда
- Агибаеву Маржан Акимбековну;
межрайонного суда города Туркестана
- Байдуашова Дархана Калдыбаевича;
- Бактыбая Аскара Бактыбайулы;
- Койшыманова Санжара Галымжановича;
по области Улытау:
Каражалского городского суда
- Дюсембину Сауле Жанузаковну;
специализированного межрайонного экономического суда
- Туртбаеву Бибигуль Терликказыевну;
по Восточно-Казахстанской области:
суда района Алтай
- Сулейманову Бахытгуль Кабдукаметовну;
Глубоковского районного суда
- Шаяхметову Марал Исаевну;
специализированного межрайонного экономического суда
- Оразбаева Салика Канатовича;
Усть-Каменогорского городского суда
- Орынбаеву Диляру Ерленовну;
суда района Самар
- Айтбаева Берика Бакыткановича.
Освобождены от занимаемых должностей:
председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда
- Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судья Алматинского городского суда
- Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;
судья Карагандинского областного суда
- Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;
судья Костанайского областного суда
- Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;
судья Кызылординского областного суда
- Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;
судья Северо-Казахстанского областного суда
- Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
судьи межрайонного суда по гражданским делам
- Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу;
- Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;
судья межрайонного суда по уголовным делам
- Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;
по городу Алматы:
судья районного суда № 2 Алмалинского района
- Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;
по области Абай:
судья Аягозского районного суда
- Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;
судья Бородулихинского районного суда
- Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;
по Акмолинской области:
председатель Сандыктауского районного суда
- Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;
по Актюбинской области:
председатель Шалкарского районного суда
- Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;
по Алматинской области:
председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
по Западно-Казахстанской области:
судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска
- Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;
по Кызылординской области:
председатель суда № 2 города Кызылорды
- Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Павлодарской области:
судья Баянаульского районного суда
- Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;
по Северо-Казахстанской области:
судья специализированного межрайонного экономического суда
- Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;
по Туркестанской области:
судья Ордабасинского районного суда
- Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.
Указ вводится в действие со дня подписания.