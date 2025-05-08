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Право

Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:57 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 апреля 2025 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, назначены на должность судьи:

по городу Астане:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Жакупбекову Карлыгаш Еркебековну;

межрайонного суда по уголовным делам

  • Жапарбека Акжола Макулбекулы;

специализированного межрайонного административного суда

  • Камыспаева Дамира Мухтаровича;

по городу Алматы:

районного суда № 2 Алмалинского района

  • Акпаеву Жанну Жуматаевну;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Касенову Асель Бекболатовну;

Ауэзовского районного суда

  • Жубатырова Жанмедета Сабитулы;
  • Оспанову Молдир Беркинкызы;

специализированного межрайонного административного суда

  • Амангельдиева Алишера Тимурулы;
  • Оспана Армана Кудайбердыулы;

специализированного межрайонного следственного суда

  • Бейсекенова Ескендера Мухтаровича;

Медеуского районного суда

  • Акишова Азамата Жексембаевича;
  • Аугамбаева Нуржау Нурмухамбетовича;

районного суда № 2 Медеуского района

  • Хусаинова Жасулана Кашкеновича;

Турксибского районного суда

  • Камала Мади Батыржанулы;

по городу Шымкенту:

межрайонного суда по гражданским делам

  • Исалиева Адилхана Сундетовича;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Сапара Куанышбека Абайулы;

межрайонного суда по уголовным делам

  • Насирова Аяна Сейдалиевича;
  • Сейсентаева Олжаса Даулетбайулы;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Мергембаева Бейбута Бергалиевича;

Кокпектинского районного суда

  • Оразгалиева Боранбая Калибековича;

специализированного межрайонного административного суда

  • Кайырдинова Жаркына Нуржанулы;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея

  • Калиеву Айгерим Нуралыевну;

по Акмолинской области:

Кокшетауского городского суда

  • Байгазину Динару Едиловну;

Степногорского городского суда

  • Акышева Мукагали Бауыржановича;

по Актюбинской области:

суда № 2 города Актобе

  • Нурниязова Бека Атымтайулы;

Байганинского районного суда

  • Алимбекова Нурсултана Мекембаевича;

специализированного межрайонного административного суда

  • Есенаманову Айгерим Нурланкызы;
  • Калиеву Бахытгуль Измухановну;
  • Табанова Серика Куанышкалиулы;

Мугалжарского районного суда

  • Кадирова Нурлыбека Улыкпановича;

Хромтауского районного суда

  • Жамилова Нурсултана Сулейменулы;

по Алматинской области:

Кегенского районного суда

  • Сейтжанова Талгата Оракбаевича;

Талгарского районного суда

  • Сраилова Толебека Турапулы;

Илийского районного суда

  • Кетебаева Захида Мадетбаевича;

по Атырауской области:

суда № 2 города Атырау

  • Алтыналиеву Молдир Даулетбеккызы;
  • Ишахатову Айгерим Адилкызы;

специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау

  • Куралбекова Асылжана Сейтжапаровича;
  • Жылыойского районного суда
  • Аязова Алмаса Куралбекулы;
  • Конысбаева Жаксылыка Жахангерулы;

Индерского районного суда

  • Кульманову Аиду Жалгасбековну;

по Западно-Казахстанской области:

  • Уральского городского суда
  • Джумагулову Айзаду Богенбаевну;
  • Мусину Айнар Исатаевну;

по Жамбылской области:

Жамбылского районного суда

  • Парманкулова Бекжана Салкенулы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Куттыбаеву Зарину Кадырбековну;

суда № 2 города Тараза

  • Рыскул Назерке Абзалбеккызы;

по области Жетысу:

Аксуского районного суда

  • Ахата Темирлана Кайратулы;

специализированного межрайонного административного суда

  • Сулейменову Гульжан Есентаевну;

по Карагандинской области:

суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды

  • Игнатова Иганата Азаматовича;

районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды

  • Масалимову Айгерим Куандыковну;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Маймакову Алию Бакытжановну;

по Костанайской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Кудабаеву Сауле Айтмолдиновну;
  • Сарыкольского районного суда
  • Тюменова Кайрата Сериковича;

по Кызылординской области:

Кызылординского городского суда

  • Абдразахова Азата Бисенбековича;
  • Карибаеву Лауру Мамытбековну;
  • Садуакасову Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;

Шиелийского районного суда

  • Жаксылыкова Аль-Фараби Рашитулы;

по Мангистауской области:

Актауского городского суда

  • Ажибаева Мухтара Султановича;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Худибаеву Айгуль Нурдаулетовну;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Альмухамбетову Динару Нурмагамбетовну;

специализированного межрайонного административного суда

  • Мырзабекову Айжан Мухамеджановну;

по Северо-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Оспанбаеву Асель Кайратовну;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Омирбая Нурсултана Абилкасымулы;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Кулдасова Гани Айнолтовича;
  • Сарыагашского районного суда
  • Агибаеву Маржан Акимбековну;

межрайонного суда города Туркестана

  • Байдуашова Дархана Калдыбаевича;
  • Бактыбая Аскара Бактыбайулы;
  • Койшыманова Санжара Галымжановича;

по области Улытау:

Каражалского городского суда

  • Дюсембину Сауле Жанузаковну;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Туртбаеву Бибигуль Терликказыевну;

по Восточно-Казахстанской области:

суда района Алтай

  • Сулейманову Бахытгуль Кабдукаметовну;

Глубоковского районного суда

  • Шаяхметову Марал Исаевну;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Оразбаева Салика Канатовича;

Усть-Каменогорского городского суда

  • Орынбаеву Диляру Ерленовну;

суда района Самар

  • Айтбаева Берика Бакыткановича.

Освобождены от занимаемых должностей:

председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда

  • Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Алматинского городского суда

  • Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;

судья Карагандинского областного суда

  • Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;

судья Костанайского областного суда

  • Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;

судья Кызылординского областного суда

  • Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;

судья Северо-Казахстанского областного суда

  • Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

судьи межрайонного суда по гражданским делам

  • Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу;
  • Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;

судья межрайонного суда по уголовным делам

  • Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;

по городу Алматы:

судья районного суда № 2 Алмалинского района

  • Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;

по области Абай:

судья Аягозского районного суда

  • Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;

судья Бородулихинского районного суда

  • Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по Акмолинской области:

председатель Сандыктауского районного суда

  • Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;

по Актюбинской области:

председатель Шалкарского районного суда

  • Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области:

председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

по Западно-Казахстанской области:

судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска

  • Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

председатель суда № 2 города Кызылорды

  • Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Павлодарской области:

судья Баянаульского районного суда

  • Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда

  • Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;

по Туркестанской области:

судья Ордабасинского районного суда

  • Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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