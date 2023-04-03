Токаев подписал закон об увеличении доли Казахстана в уставном капитале ЕАБР

Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения с Россией о купле-продаже части доли РФ в ЕАБР, сообщает Zakon.kz.

Закон опубликован на сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития", - говорится в документе.

Ранее глава Минфина сообщал, что в связи с увеличением долей Казахстана и других стран-акционеров соответственно снижается доля РФ. Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. В целом перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.

В заключении профильного комитета сказано, что в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития, часть доли РФ подлежащая продаже Казахстану, составляет 65 151 акцию Евразийского банка развития номинальной стоимостью 65 151,0 тысячу долларов.

Реализация соглашения потребует выделения средств из республиканского бюджета на 2024 - 2027 годы в общей сумме 29 969 460 тыс. тенге (что эквивалентно 65 151,0 тысяче долларов), в том числе по годам:

на 2024 год – 7 492 365 тыс. тенге;

на 2025 год – 7 492 365 тыс. тенге;

на 2026 год – 7 492 365 тыс. тенге;

на 2027 год – 7 492 365 тыс. тенге.

Республиканской бюджетной комиссией указанные расходы поддержаны в полном объеме. В соответствии с соглашением доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится на 4,3 % (с 32,99 % до 37,29 %). Снижение доли России в целом с 65,97 % до 44,78 %, с увеличением долей Казахстана и других стран-акционеров, позволит сделать акционерную структуру ЕАБР симметричной и нивелировать риски его проектной деятельности. Республике Казахстан будет обеспечен доступ к фондированию, возобновлены своп линии, закрытые для ЕАБР со стороны инвестиционных банков, сохранены рейтинги и текущие ставки кредитования.