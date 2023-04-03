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Что даст повышение цен на бензин и дизтопливо в Казахстане, рассказал Акчулаков

АЗС Фото: Zakon.kz
И.о. министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК объяснил, для чего повышается цена на бензин и дизтопливо в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что уже сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива в южных регионах. В этой связи они поинтересовались, решит ли эту проблему повышение цены на ГСМ.

"Единое стопроцентное решение в этом плане сложно найти, но повышение цены – один из самых главных рычагов против несанкционированного вывоза топлива и так далее. Когда цена поднимается, экономический эффект от использования "серых" схем становится маленьким по сравнению с теми рисками, которым они (использующие такие схемы лица. – Прим. ред.) подвергаются". Болат Акчулаков

Он отметил, что Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, по его словам, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 т/л, в Узбекистане оно дороже в два раза – 480 т/л (101%).

Как итог: маржа от перепродажи казахстанского ДТ за границу составляет от 50 до 120% и более, суммарно доходит до $140 млн в год. 

Болат Акчулаков ранее прокомментировал вопрос о том, почему для фермеров решили красить дизтопливо.

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