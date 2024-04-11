Цены на бензин и дизтопливо изменятся для иностранцев

Министерство энергетики подготовило приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр

При этом цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.

Как поясняют в Минэнерго, уточняются цены на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов.

"В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны", – отмечают в Минэнерго.

Министерство энергетики также сообщает, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.